Mercato – PSG : Mbappé a un problème avec ces deux recrues

Jean de Teyssière

Cet été, le PSG a fait un sacré ménage dans son effectif. De grands joueurs sont paris, comme Lionel Messi, Neymar ou encore Marco Verratti. Des profils très difficiles à remplacer et qui manquent cruellement à un PSG en manque de créativité cette saison. Surtout que Kylian Mbappé, seul rescapé de la MNM, n'a pas créé d'automatismes avec Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani...

Le PSG est parti vers une nouvelle ère cette saison. Le mercato estival a été très animé et le club parisien n'a pas hésité à se séparer de ses éléments les plus importants lorsque le prix était acceptable. Exit donc les Marco Verratti, Neymar Junior, Lionel Messi ou encore Sergio Ramos. Si pour les deux derniers, la situation est différente car leur contrat n'a pas été renouvelé, les deux premiers cités sont partis pour respectivement 50M€ et 90M€. Mais ces profils manquent à Mbappé.

«Celui qui s'en aperçoit le plus est sans doute Mbappé»

Le journaliste du Parisien , Laurent Perrin, a répondu aux questions des internautes sur le PSG. La question de la perte de création liée aux départs de Neymar et Messi a été abordée : « C'est une évidence, et j'ajouterai Verratti. Celui qui s'en aperçoit le plus est sans doute Mbappé. »

«Il n'a aucun automatisme avec Kolo Muani et Ramos»