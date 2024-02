Mercato - PSG : Mbappé a reçu trois offres, que doit-il faire ?

La rédaction

Sous contrat jusqu'au 30 juin, Kylian Mbappé a décidé de quitter le PSG librement et gratuitement cet été. Pour le moment, le numéro 7 parisien a reçu trois offres. En effet, le Real Madrid, Manchester United et Liverpool ont dégainé pour s'offrir les services de Kylian Mbappé, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Selon vous, quel club doit choisir le Français ? A vos votes !

Lors de l'été 2017, Kylian Mbappé a rejoint le PSG. Sous contrat avec l'AS Monaco, la star de 25 ans a été prêtée avec option d'achat au club de la capitale. Et Nasser Al-Khelaïfi a levé la clause à 180M€ de Kylian Mbappé. Engagé initialement jusqu'au 30 juin 2022, le numéro 7 du PSG a paraphé un nouveau bail de deux saisons, plus une en option. Et malheureusement pour l'écurie rouge et bleu, Kylian Mbappé a décidé de ne pas activer cette clause pour étendre son contrat d'une année supplémentaire, soit jusqu'au 30 juin 2025.

Le Real Madrid est en pole pour Mbappé

Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin, Kylian Mbappé a tranché quant à son avenir. En effet, l'attaquant français compte quitter le PSG cet été. D'ailleurs, Kylian Mbappé a déjà annoncé sa décision à Nasser Al-Khelaïfi. Toutefois, le capitaine de l'équipe de France n'a pas encore dévoilé l'identité de son prochain club, ayant de trois offres sur la table actuellement.

Manchester United et Liverpool ont dégainé