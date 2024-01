Mercato - PSG - Mbappé : 20M€ pour faire changer d’avis le Real Madrid

Thibault Morlain

Kylian Mbappé ne s’en est pas caché, il veut disputer les JO. Après avoir manqué l’édition 2021, le joueur du PSG veut être au rendez-vous en 2024, d’autant plus que c’est en France. Cela pourrait d’ailleurs être l’une des conditions pour signer dans son prochain club. Et si les JO étaient source de tension entre Mbappé et le Real Madrid ?

Cet été, les Jeux Olympiques se dérouleront à Paris, en France. Forcément, cela donne un attrait supplémentaire pour les sportifs tricolores. Ainsi, Kylian Mbappé a répété à plusieurs reprises son envie d’être des prochains JO avec le groupe de Thierry Henry. Mais encore faut-il que le club de Mbappé lui donne le feu vert…



Le Real Madrid laissera-t-il Mbappé faire les JO ?

Si Kylian Mbappé signe, le Real Madrid le laissera-t-il disputer les Jeux Olympiques ? Pour CaughtOffside , Ben Jacobs a fait savoir que les Merengue étaient plutôt réticents à l’idée de laisser l’international français participer à cet événement. Mais voilà qu’un autre élément pourrait faire pencher la balance de l’autre côté.

Un accord à 20M€ entre Mbappé et le Real Madrid

Comme le précise Ben Jacobs, Kylian Mbappé pourrait également se mettre d’accord avec le Real Madrid pour que son contrat débute plus tard que prévu. Ainsi, dans ce cas de figure, la Casa Blanca pourrait alors économiser environ 20M€.