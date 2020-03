Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauvaise nouvelle pour Leonardo pour la succession de Navas ?

Publié le 19 mars 2020 à 1h45 par Th.B.

Recherchant un gardien pour succéder à Keylor Navas au PSG, Leonardo aurait coché le nom de Kepa Arrizabalaga qui semble en froid avec Frank Lampard ces dernières semaines. Cependant, l’Espagnol devrait rester à Chelsea.

Arrivé à Chelsea à l’été 2018 pour succéder à Thibaut Courtois parti au Real Madrid, Kepa Arrizabalaga avait réalisé un premier exercice salué en Angleterre. De bon augure pour la suite. Néanmoins, l’international espagnol ne semblerait pas avoir convaincu le nouvel entraîneur des Blues , Frank Lampard, qui lui a même préféré Willy Cabalero à plusieurs reprises cette saison. De quoi alerter Leonardo, à la recherche d’un gardien pour prendre la succession de Keylor Navas (33 ans) au PSG. C’est du moins ce qu’Ok Diario révélait courant février. Mais Kepa ne devrait pas être disponible sur le marché pour le mercato estival.

Désireux de rester à Chelsea, Kepa aurait le soutien de ses dirigeants