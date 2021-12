Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauvaise nouvelle pour le PSG dans le feuilleton Haaland…

Publié le 24 décembre 2021 à 15h45 par La rédaction

En Angleterre, certains médias apportent de nouveaux éléments au sujet du deal Haaland. Analyse.

Le correspondant de Goal à Manchester Jonathan Smith a apporté de nouvelles révélations ces dernières heures au sujet d’Erling Haaland, à la lumière de la possible vente de Ferran Torres à Barcelone : « City est toujours à la recherche d'un attaquant plus orthodoxe et d'un buteur fiable, ce qu'ils n'ont pas eu depuis que Sergio Aguero a quitté le club. Un retour financier important sur Torres est donc trop beau pour être refusé et peut aider à financer un transfert d'argent ailleurs, la star du Borussia Dortmund Erling Haaland étant une cible de choix ».

City dégraisse devant…

Si effectivement Ferran Torres est vendu au FC Barcelone pour 55 millions, cela renforce en effet la position de Manchester City. Non seulement cela va accroître la nécessité d’un recrutement offensif pour les Citizens, mais cela va leur octroyer une marge de manœuvre financière supplémentaire. D’ailleurs, il n’est pas interdit d’émettre l’hypothèse que City a ouvert la porte au transfert de Ferran Torres en prévision d’une signature d’Erling Haaland l’été prochain, même si les profils diffèrent.