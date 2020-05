Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel opposé à l'arrivée de Mauro Icardi ?

Publié le 24 mai 2020 à 15h45 par La rédaction

Courtisé par le PSG, qui souhaiterait désormais lever l’option d’achat rattachée à son prêt, Mauro Icardi ne ferait cependant pas l’unanimité au sein du PSG, et le dossier de sa signature serait même un sujet sensible entre Thomas Tuchel et Leonardo…

Le dossier Mauro Icardi pourrait prendre un nouveau tournant. Pendant quelques semaines, Leonardo semblait réticent à l’idée de lever l’option d’achat de l’international argentin, qui s’élève à 70 millions d’euros, liée à son prêt en provenance de l’Inter Milan. Avec ses 20 buts en 31 rencontres toutes compétitions confondues sous le maillot du PSG, Icardi aurait finalement réussi à convaincre Leonardo de l’acheter, son prêt arrivant à échéance le 30 juin prochain, en même temps que le contrat d’Edinson Cavani. Cependant, le dossier Icardi serait un sujet de tensions entre Leonardo et le coach allemand du PSG Thomas Tuchel…

Tuchel pas vraiment convaincu ?