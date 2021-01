Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauricio Pochettino rêverait du Real Madrid !

Publié le 9 janvier 2021 à 18h45 par Th.B.

Nommé entraîneur du PSG la semaine dernière, Mauricio Pochettino s’est vu offrir un joli présent comme il l’a lui-même reconnu. Cependant, il n’a pas encore réalisé son rêve.

À peine arrivé au PSG pour 18 mois avec une année supplémentaire en option, Mauricio Pochettino a retrouvé son ancien club. En effet, entre 2001 et 2003, l’ancien défenseur central a évolué au sein de l’équipe première du Paris Saint-Germain dans laquelle il a même fini par être capitaine. Cette fois-ci, Pochettino est à la tête de l’effectif en tant qu’entraîneur. Comme il l’a fait savoir lors de sa conférence de presse mardi dernier, avoir la possibilité d’entraîner le PSG est un beau cadeau à ses yeux. « Une arrivée de Messi ? Le père Noël m'a déjà offert un cadeau en me permettant de retrouver ce club et d'entraîner une telle équipe ». Cependant, bien qu’il ait réalisé un « rêve » en arrivant au PSG, le club de la capitale n’est pas sa volonté ultime.

« Son rêve ultime c’est le Real Madrid »