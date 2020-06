Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Matuidi décisif dans le dossier Aouar ? La réponse d’Aulas !

Publié le 23 juin 2020 à 11h45 par A.C.

Jean-Michel Aulas, président de l’Olympique Lyonnais, s’est exprimé au sujet de l’avenir d’Houssem Aouar.

Après Tanguy Ndombele l’été dernier, l’Olympique Lyonnais pourrait réaliser une autre grosse vente, avec Houssem Aouar. En janvier dernier nous vous parlions de l’intérêt prononcé de Leonardo et du Paris Saint-Germain, mais ces dernières semaines c’est la Juventus qui semble avoir pris les choses en main. En Italie on assure d’ailleurs que le milieu de l'OL est tout particulièrement attiré par un avenir du côté de Turin et un possible échange avec Blaise Matuidi, pourrait prendre forme.

« Je n’ai jamais reçu d’offre de la Juve pour Aouar »