Mercato - PSG : Marquinhos rend un vibrant hommage à Thiago Silva !

Publié le 7 mars 2021 à 3h30 par A.M.

Après avoir évolué aux côtés de Thiago Silva, Marquinhos a succédé à son compatriote avec le brassard de capitaine du PSG. Et il rend hommage à O Monstro.

En fin de contrat, Thiago Silva a quitté le PSG l'été dernier, huit ans après son arrivée. O Monstro laisse un vide derrière lui compte tenu de son importance à Paris. Toutefois, Marquinhos, arrivé un an après son compatriote, a pris sa succession dans le rôle de patron de la défense du PSG mais également avec le brassard de capitaine. Et l'ancien défenseur de l'AS Roma ne tarit pas d'éloges pour Thiago Silva.

«Thiago Silva, c'était exceptionnel de jouer à ses côtés»