Mercato - PSG : Manchester United, Paris… Pochettino a une certitude pour son avenir !

Publié le 2 janvier 2022 à 4h00 par Th.B.

Alors que le PSG songe à Zinedine Zidane pour l’après-Mauricio Pochettino, l’entraîneur argentin est annoncé du côté de Manchester United. Néanmoins, à terme, Pochettino cultive un désir précis pour sa carrière : le Newell’s Old Boys.

Avant que Ralf Rangnick ne soit nommé entraîneur intérimaire de Manchester United et ce, jusqu’à la fin de la saison, Mauricio Pochettino n’a cessé d’être envoyé du côté du club mancunien et notamment par la presse anglaise. D’ailleurs, comme le10sport.com vous le révélait le 9 novembre dernier, le cas Mauricio Pochettino était discuté en coulisse que ce soit à Paris ou à Doha. Néanmoins, toujours selon nos informations, un départ de Mauricio Pochettino serait toujours possible dans les prochaines semaines afin de laisser place à Zinedine Zidane. Ce qui pourrait permettre à Manchester United de mettre la main sur Pochettino. Néanmoins, l’entraîneur argentin n’a pas commenté cette possibilité, expliquant seulement vouloir à terme revenir au Newell’s Old Boys.

« Un jour, oui. Ça me plairait »