Mercato - PSG : Luis Enrique vend la mèche pour sa signature ?

Sous contrat jusqu’en 2025 avec le PSG, Luis Enrique entame sa deuxième saison sur le banc parisien. Par conséquent, la question de son avenir va rapidement se poser, avec une tendance qui se dessine vers une prolongation de contrat. D’ailleurs, le technicien espagnol se projette clairement vers l’avenir avec le PSG.

Alors qu'il entame sa deuxième saison sur le banc du PSG, Luis Enrique voit son contrat s'achever en juin prochain. Par conséquent, son avenir va rapidement devenir un sujet, mais le suspens ne devrait pas être très important. Et pour cause, selon les informations du Parisien, une prolongation du technicien espagnol semble être souhaitée par tout le monde en interne. Et Luis Enrique se projette même sur le futur avec le club de la capitale, ce qui donne indice sur son avenir.

Luis Enrique se projette sur l'avenir avec le PSG

« La prochaine étape, c’est de continuer sur cette voie en faisant progresser l'effectif. Je suis très, très motivé. Ce que je vois et ce que je ressens chez les joueurs, c'est de l’ambition. Je pense que nous allons faire une très bonne saison. Si nous sommes capables de nous entraîner à un niveau plus élevé, nous serons mieux préparés pour la compétition. Mon idée, c’est que chaque séance d'entraînement soit un match de compétition », confie-t-il dans une interview accordée à PSGtv.

«À l'avenir, nous voulons les voir devenir les leaders de l'équipe»

Mais ce n’est pas tout. Luis Enrique explique également qu’il a envie de miser sur les jeunes joueurs du centre de formation afin de préparer l’avenir : « Je pense que notre équipe sera encore plus jeune que l'année dernière. Nous avons plusieurs joueurs issus de la formation parisienne au sein du groupe, de jeunes joueurs qui sont l'essence même du club. À l'avenir, nous voulons les voir devenir les leaders de l'équipe. » Clairement, l’Espagnol se projette sur le futur avec le PSG.