Mercato - PSG : Luis Enrique valide le transfert d’un attaquant !

Toujours bien décidé à dénicher le successeur de Kylian Mbappé, le PSG poursuit ses recherches. Et après avoir fait de Khvicha Kvaratskhelia sa grande priorité, le club de la capitale semble avoir jeté son dévolu sur Jadon Sancho, qui sort d'un prêt réussi au Borussia Dortmund. Sous contrat jusqu'en 2026 à Manchester United, l'ailier ne serait d'ailleurs pas insensible à une signature à Paris. Et son profil aurait été validé par Luis Enrique.

Alors que le mercato a ouvert ses portes il y a un mois et demi, le PSG continue de se faire discret puisque seul Matvey Safonov a signé, pour environ 20M€, en provenance de Krasnodar. Ce ne sera évidemment pas l'unique recrue de l'été à Paris, mais il va falloir sérieusement s'activer, notamment pour dénicher le successeur de Kylian Mbappé, qui n'est toujours pas connu. Plusieurs pistes sont étudiées, à l'image de celle menant à Khvicha Kvaratskhelia qui semble toutefois très compliquée compte tenu de l'intransigeance du Napoli dans ce dossier. Le PSG active donc d'autres pistes en coulisses.

Luis Enrique valide le profil de Jadon Sancho ?

C'est ainsi que Foot Mercato révélait lundi que le PSG s'activait pour recruter Jadon Sancho. Prêté au Borussia Dortmund par Manchester United, l'ailier anglais a réalisé une seconde partie de saison intéressante, avec notamment une très belle double confrontation face au club de la capitale en demi-finale de la Ligue des champions. Selon L'EQUIPE, Luis Enrique aurait ainsi été convaincu par le talent de Jadon Sancho qui a fait souffrir Nuno Mendes, mais également par sa polyvalence puisque le joueur sous contrat jusqu'en 2026, avec une option pour une saison supplémentaire, peut évoluer dans les deux couloirs de l'attaque ainsi que dans l'axe.

La piste Osimhen se compliqué

Par conséquent, la piste menant à Jadon Sancho se réchauffe sérieusement, d'autant plus que dans le même temps, celle de Victor Osimhen se refroidit. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG ne discute pas avec Naples pour le transfert du Nigérian, et souhaite se concentrer sur Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani. Une information confirmée entre temps par plusieurs médias.