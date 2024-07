Mercato - PSG : Luis Enrique se fait snober pour ce crack de Ligue 1

Alexis Brunet

Depuis quelque temps, le PSG semble vouloir donner plus de chances aux jeunes joueurs de Ligue 1. Le club de la capitale a notamment recruté Bradley Barcola l’été dernier et il a des vues sur d’autres talents du championnat français pour cet été. Luis Enrique apprécie tout particulièrement Rayan Cherki qu’il a même contacté, mais ce dernier va snober Paris pour s’engager avec le Borussia Dortmund.

Ces derniers jours, le téléphone de Luis Campos doit surchauffer. Le conseiller football du PSG est en train de gérer plusieurs dossiers en même temps. Le Portugais est notamment en discussion avec le Napoli au sujet de Victor Osmhen. Ce dernier est vu par les dirigeants parisiens comme le parfait remplaçant de Kylian Mbappé. Le Nigérian dispose d’un bon de sortie et la formation italienne demande 130M€ pour le lâcher. Un montant qui pourrait toutefois être revu à la baisse au fil des négociations.

Huijsen et Neves sont également pistés

En plus de vouloir boucler le recrutement de Victor Osimhen, Luis Campos désire également mettre la main au minimum sur un milieu défensif et sur un défenseur central. Le conseiller football a notamment utilisé ses réseaux au Portugal pour faire signer le joueur du Benfica Lisbonne, João Neves. Le milieu de 19 ans pourrait quitter son club formateur contre un chèque de 70M€ et remplacer Manuel Ugarte, qui a de grandes chances de rejoindre Manchester United cet été. Pour ce qui est de la défense, la nouvelle priorité parisienne, après l’échec de la piste Leny Yoro, se nomme Dean Huijsen. Une offre comprise entre 20 et 30M€ pourrait permettre au PSG de mettre la main sur l’international espoirs espagnol.

Cherki va snober Luis Enrique

Au-delà de la piste Victor Osimhen, le PSG souhaite recruter d’autres joueurs offensifs. Le club de la capitale désire miser sur des jeunes Français, à l’image de Bradley Barcola qui est arrivé à Paris l’été dernier. Le champion de France pense notamment à Désiré Doué, mais également à Rayan Cherki, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité. Toutefois, selon les informations de Sport, le joueur de l’OL devrait faire faux bon au PSG. Alors que Luis Enrique l’aurait personnellement contacté, Cherki aurait finalement décidé de rejoindre le Borussia Dortmund. Luis Campos devrait donc se rabattre sur le profil du Rennais.