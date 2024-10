Mercato - PSG : Luis Enrique réclame un énorme transfert en privé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis son arrivée au PSG, Luis Enrique a un rôle important sur le mercato du club. Aucun joueur n'est recruté sans son aval, bien que toutes les idées ne viennent pas de lui. A l'image du transfert de Randal Kolo Muani, réclamé par Nasser Al-Khelaïfi. Et alors que l'ancien Nantais ne convainc pas, le technicien espagnol aurait déjà réclamé son transfert.

Recruté pour 90M€ en toute fin du mercato 2023, Randal Kolo Muani n'a jamais réussi à s'imposer au PSG. Et depuis le début de la saison c'est encore pire. Et pour cause, malgré la blessure de Gonçalo Ramos, Luis Enrique s'appuie essentiellement sur Marco Asensio et Lee Kang-In au poste d'avant-centre, alors que ce ne sont pas des spécialistes de ce rôle.

Luis Enrique réclame le départ de Kolo Muani ?

Cela en dit long sur le rôle de Randal Kolo Muani dans l'effectif du PSG. D'ailleurs, selon les informations du journaliste anglais Graeme Bailey, Luis Enrique aurait demandé à sa direction de trouver une porte de sortie à l'international français.

Le PSG propose Kolo Muani à plusieurs clubs

Et visiblement, Luis Enrique aurait été entendu puisque le PSG aurait commencé à sonder le marché en proposant Randal Kolo Muani à différents clubs européens, notamment du côté de la Premier League. Le club de la capitale espère récupérer 70M€ dans cette transaction. C'est la raison pour laquelle les Parisiens se tournent vers l'Angleterre.