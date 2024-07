Mercato - PSG : Luis Enrique prépare un coup à la Zaïre-Emery !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Lancé par Christophe Galtier, Warren Zaïre-Emery a pris une autre dimension la saison dernière sous les ordres de Luis Enrique. Le milieu de terrain âgé de 18 ans est devenu un titulaire indiscutable avec l’arrivée du technicien espagnol au PSG. En ce sens, c’est désormais Ayman Kari qui pourrait avoir sa chance cette année.

De jeune espoir, Warren Zaïre-Emery est passé titulaire indiscutable la saison dernière au PSG, et a même découvert l’équipe de France, lui qui a été retenu par Didier Deschamps pour l’Euro 2024. Luis Enrique n’a pas peur de lancer des jeunes joueurs, ce qu’il pourrait refaire avec Ayman Kari.

Luis Enrique veut donner sa chance à Ayman Kari

Le milieu de terrain a passé un an et demi en prêt à Lorient, avec qui il a disputé 14 matchs de Ligue 1 la saison dernière. Si le PSG est toujours à la recherche de renfort dans ce secteur de jeu et veut s’attacher les services de Joao Neves, L'Équipe indique que Luis Enrique compte essayer Ayman Kari.

Un destin à la Warren Zaïre-Emery ?

Pour le moment, le PSG ne souhaite pas le prêter, lui qui est sous contrat jusqu’en juin 2025. Ayman Kari va réaliser la préparation estivale avec le groupe professionnel et sous l'œil attentif de Luis Enrique. À l’instar de Warren Zaïre-Emery, le PSG le considère comme un de ses jeunes joueurs les plus susceptibles de se faire une place chez les pros.