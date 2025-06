Mercato - PSG : Luis Enrique l'appelle, le loupé «pour quelques heures» !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Joyau du football argentin, Franco Mastantuono va quitter très prochainement River Plate pour rejoindre le Real Madrid. Pourtant, il y a quelques jours, on imaginait plutôt que joueur de 17 ans s'engageait avec le PSG. L'affaire était quasiment pliée avec Mastantuono, mais la Casa Blanca a finalement réussi à inverser la tendance juste avant qu'il ne soit trop tard.

Le PSG en a fini avec le bling-bling et désormais, le club de la capitale se concentre davantage sur le recrutement de jeunes talents en devenir. C'est en ce sens que dernièrement, les Parisiens avaient accéléré pour faire signer Franco Mastantuono . Mais voilà que le crack de River Plate a finalement rejoint le Real Madrid après avoir été à deux doigts du PSG .

Le PSG touchait au but

Visiblement, ça s'est joué à rien pour que Franco Mastantuono quitte River Plate et devienne un joueur du PSG. C'est ce qu'a révélé Jorge C Picon. Sur X, il a ainsi expliqué que Luis Enrique avait appelé l'Argentin, qui avait même été convaincu par le club de la capitale. Mais voilà que Mastantuono ne rejoindra finalement pas le PSG et sa signature se serait jouée pour « quelques heures » selon le journaliste.