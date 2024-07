Mercato - PSG : Luis Enrique en a marre et demande un transfert !

Thomas Bourseau

Manuel Ugarte (23 ans) ne fait plus l’unanimité au PSG au vu de sa baisse de temps de jeu en fin de saison. Le milieu de terrain uruguayen n’aurait pas donné satisfaction à Luis Enrique d’après le journaliste Duncan Castles qui affirme que l’entraîneur espagnol militerait en interne pour son transfert.

Luis Enrique n’a pas les pleins pouvoirs… mais presque. En effet, Duncan Castles a avancé dans l’épisode du Transfers Podcast diffusé jeudi soir que le technicien espagnol dispose d’un droit de veto sur le recrutement et la structure de son effectif qu’aucun autre coach de l’ère-QSI n’avait avant lui. Le journaliste du Times a par la suite communiqué une information qui pourrait bien déboucher sur un transfert surprise de Manuel Ugarte, seulement recruté l’été dernier en provenance du Sporting Lisbonne.

Luis Enrique ne veut plus de Manuel Ugarte et pousse pour sa vente

Toujours pendant The Transfers Podcast, Duncan Castles a avancé de source sûre que Luis Enrique ne serait pas pleinement satisfait du rendement et de la manière de jouer de Manuel Ugarte. De quoi expliquer son déclassement lors de la seconde partie de saison, au cours de laquelle le temps du milieu a grandement chuté. De plus, l’entraîneur du PSG aurait de la suite dans les idées pour ce mercato estival : continuer à forcer la main de ses dirigeants pour que l’international uruguayen de 23 ans soit vendu avant la clôture de la session des transferts.

Luis Enrique attend un remplaçant dans l’immédiat ?

Le journaliste du Times et du Daily Record assure ces dernières heures que Luis Enrique aimerait que Manuel Ugarte soit bien vendu afin que l’argent récolté par son transfert soit immédiatement réinvesti afin de lui trouver un successeur au milieu de terrain. Le10sport.com vous confiait dès avril dernier que le PSG gardait un œil sur le dossier Joao Neves. Joshua Kimmich serait également apprécié de Luis Enrique selon RMC Sport.