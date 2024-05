Mercato - PSG : Luis Enrique dévoile son plan pour remplacer Mbappé

Thibault Morlain

Ça y est, Kylian Mbappé a disputé ce samedi soir son dernier match sous le maillot du PSG. Une fin d’aventure qui s’est terminée sur une bonne note puisque le club de la capitale a remporté la Coupe de France contre l’OL. Alors que Mbappé est désormais attendu au Real Madrid, le club de la capitale va devoir remplacer le capitaine de l’équipe de France. Un dossier XXL évoqué par Luis Enrique.

C’est une histoire de 7 ans qui s’est terminée ce samedi soir du côté de Lille. Kylian Mbappé disputait son dernier match avec le PSG, lui qui a pris la décision de rejoindre un nouveau club pour la saison prochaine. Après avoir tout tenté pour retenir le Français, les Parisiens vont désormais devoir le remplacer. Faire oublier Mbappé sera loin d’être simple, ce qui promet notamment un mercato estival mouvementé au PSG.

PSG : Mbappé s’en va et lâche un chèque de 11M€ https://t.co/IuNrpzpdJ4 pic.twitter.com/xG0poLcWou — le10sport (@le10sport) May 26, 2024

« Il n'y a pas de remplaçant à Kylian Mbappé »

Dès la fin de la rencontre face à l’OL, Luis Enrique a été interrogé sur la succession de Kylian Mbappé au PSG. En conférence de presse, rapporté par L'Equipe , l’entraîneur du club de la capitale a alors fait savoir : « C'est un joueur différent. Il n'y a pas de remplaçant à Kylian Mbappé. Seulement une équipe avec de l'ambition. Et peut-être quatre, cinq ou six joueurs à recruter. Nous allons essayer d'obtenir plus en équipe (sans Mbappé). Ce sera un défi pour tous les joueurs qui signent ici ».

« On va régler le problème avec toute l’équipe »