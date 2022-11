Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos prépare du lourd au Brésil

Publié le 10 novembre 2022 à 03h15

Arthur Montagne

Considéré comme formidable dénicheur de talents, Luis Campos travaille en coulisse pour attirer des cracks au PSG. Dans cette optique, le conseiller sportif du club parisien regarde notamment au Brésil où il surveille les situations d’Andrey Santos et Endrick.

Ces dernières saisons, Luis Campos s'était distingué à l'AS Monaco et au LOSC par sa faculté à dénicher de grands talents qui ont flambé avant d'être concernés par un transfert important. Depuis son arrivée au PSG, le conseiller sportif a déjà déniché Vitinha et Hugo Ekitike, mais c'est encore loin d'être terminé et il pourrait même se tourner vers le Brésil.

EXCLU @le10sport : Le PSG se tient prêt pour Andrey Santos (Vasco de Gama)▶️ 5 clubs ont déjà dégainé, dont le Barça et Newcastle▶️ Paris n’a pas encore fait d’offre mais a signifié son vif intérêt ▶️ Transfert possible en janvier. Environ 20M€https://t.co/6FdUKFe03d — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) November 9, 2022

Le PSG accélère pour Andrey Santos...

En effet, la prochaine pépite du PSG pourrait bien être Andrey Santos. Le milieu de terrain de Vasco de Gama (18 ans) plaît à Luis Campos, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, et une offre pourrait prochainement être dégainée. Selon nos informations, un transfert avoisinant les 20M€ n'est pas à exclure cet hiver.

... et se place sur Endrick