Mercato - PSG : Luis Campos peut garder espoir pour ce gros transfert

Publié le 1 novembre 2022 à 20h10

Guillaume de Saint Sauveur

En plus de Milan Skriniar, le PSG a tenté sa chance avec Mohamed Simakan lors du dernier mercato estival puisque Luis Campos souhaitait recruter un nouveau profil au poste de défenseur central. En vain. Mais le joueur français du RB Leipzig ne ferme pas totalement la porte pour l’avenir… Explications.

Ce n’est plus un secret pour personne, le PSG souhaitait recruter un défenseur central d’envergure l’été dernier mais n’était pas parvenu à atteindre cet objectif : « C'est un grave problème pour nous. Quand on a trois défenseurs centraux alors qu'on a commencé à jouer avec trois défenseurs centraux, ça nous met en difficulté. Je ne vais pas parler de noms. On n'a pas seulement parlé avec Skriniar », confiait Campos en septembre dernier sur RMC Sport, reconnaissant donc avoir négocié avec Milan Skriniar (27 ans, Inter Milan) pour le PSG, mais pas seulement.

Le PSG a tenté Simakan

Durant le mercato estival, le nom de Mohamed Simakan (22 ans) a également été évoqué pour le PSG, et le défenseur français du RB Leipzig a confirmé cet intérêt dans les colonnes de L’EQUIPE : « Luis Campos a parlé avec mes agents, c’est vrai. Ils étaient intéressés. Mais la stabilité est importante pour moi. On a pris une décision commune avec les dirigeants, celle de rester. Je suis content car je pense que Leipzig est l’endroit où je pense être le mieux pour l’instant », a confié Simakan, qui semble donc refuser l’idée d’un transfert au PSG. Pour le moment…

