Foot - Mercato - PSG

PSG : Campos et Antero Henrique en feu sur l’opération dégraissage

Publié le 19 août 2022 à 09h30 par Guillaume de Saint Sauveur mis à jour le 19 août 2022 à 09h31

Alors que le PSG cherche impérativement à se séparer d’un certain nombres d’éléments indésirables afin de dégraisser son effectif, Eric Junior Dina-Ebimbe est sur le point d’acter son transfert vers l’Allemagne. Luis Campos et Antero Henrique, en charge du mercato, enchainent les ventes depuis quelques jours…

Samedi dernier, après le carton du PSG contre Montpellier, Christophe Galtier affichait au micro de Canal + son envie de boucler des départs pour la suite du mercato : « Où est-ce qu’on en est sur le mercato ? Il y a des joueurs sur le départ, d'autres en instance de départ. La direction souhaitait un renouvellement de l'effectif, tout va s'enchaîner avec le Championnat, la C1 et la Coupe du monde », avait indiqué l’entraîneur du PSG. Et ses paroles ont été suivies des faits grâce aux opérations menées en coulisses par Antero Henrique et Luis Campos.

Kalimuendo est parti…

La semaine passée, le PSG avait officialisé la vente d’Arnaud Kalimuendo au Stade Rennais pour 20M€ : « Quand l'équipe s'est présentée, il n'y a pas eu de doutes. J'étais content de me dire que j'avais la possibilité de rejoindre un club comme celui-là. Je n'ai pas hésité. Je voulais continuer mon développement. Je voulais aussi jouer l'Europe. Je savais que le Stade Rennais répondait à ces éléments. C'est la meilleure décision que j'ai prise pour moi et pour le club », a par la suite justifié en conférence de presse le jeune buteur de 20 ans, fraichement recruté par Rennes.

Transferts - PSG : La prochaine vente du mercato est bouclée https://t.co/RsO67JUXNj pic.twitter.com/uCz5Qau2kX — le10sport (@le10sport) August 19, 2022

Kehrer également vendu par le PSG

Autre élément qui a permis à Luis Campos et Antero Henrique de récupérer un peu de liquidités sur le mercato, la vente de Thilo Kehrer actée ces derniers jours du côté de West Ham : « Je suis très heureux de signer pour West Ham United. C'est la meilleure ligue du monde et je suis ravi de venir jouer en Premier League. [...] J'ai parlé au manager et il m'a dit comment il me voyait m'intégrer au club. Mon plus grand objectif maintenant est d'entrer dans l'équipe, de m'intégrer au groupe et de prendre plaisir à jouer pour West Ham », a confié Kehrer sur son choix de quitter le PSG où il était remplaçant.

Dina-Ebimbe va suivre