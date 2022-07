Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos a trouvé une solution pour cet indésirable

Publié le 4 juillet 2022 à 17h10 par Jules Kutos-Bertin

De retour au PSG après son prêt à la Real Sociedad, Rafinha devrait vite plier bagages. Pour s’en séparer, le club de la capitale serait même prêt à libérer le Brésilien de son contrat. La seule condition du PSG serait un pourcentage à la revente.

Au-delà des arrivées sur lesquelles Luis Campos sera jugé, le nouveau conseiller football du PSG aura gros à jouer au niveau des ventes. Depuis plusieurs saisons, le club de la capitale a des difficultés dans ce domaine et Campos doit apporter une valeur ajoutée à ce niveau. Alphonse Areola est le premier joueur à avoir été vendu par le PSG cet été.

Rafinha n’a jamais convaincu Pochettino

Et il ne devrait pas être le dernier. Parmi les joueurs placés sur la liste des transferts, on retrouve Rafinha. Arrivé au PSG en 2020, le Brésilien ne s’est jamais imposé et n’a pas convaincu Mauricio Pochettino. Prêté à la Real Sociedad la saison dernière, Rafinha a gratté du temps de jeu, de bon augure pour son futur départ.

But du j⚽ur💥 @Rafinha 🏠 #MadeInLaMasia pic.twitter.com/igGDwPHFmx — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) July 3, 2022

Libéré de son contrat par le PSG ?