Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos en danger pour son premier transfert

Publié le 16 juin 2022 à 21h10 par Baptiste Lefilliatre

Désireux de renforcer son secteur offensif en vue de la saison prochaine, le Paris Saint Germain a jeté son dévolu sur Gianluca Scamacca, l’attaquant de Sassuolo. Cependant, la tâche n’est pas aisée pour le nouveau conseiller sportif du club parisien Luis Campos, qui doit faire face à une rude concurrence.

Malgré la prolongation de contrat de sa vedette Kylian Mbappé, le Paris Saint Germain ne compte pas en rester là dans le secteur offensif sur le marché des transferts. Le club de la capitale, qui vient de recruter Luis Campos en tant que conseiller sportif, est intéressé par les services de Gianluca Scamacca, auteur d’une saison réussie sur le plan personnel avec Sassuolo (16 buts marqués en 36 matchs de Serie A), où il est sous contrat jusqu’en juin 2026. Cependant, le dirigeant portugais va devoir s’employer, puisqu’il n’est pas le seul à travailler sur ce cas.

Pochettino, Scamacca, Witsel… Toutes les infos mercato du 15 juin https://t.co/zHBstMGRiE pic.twitter.com/nPT0LwGoQ2 — le10sport (@le10sport) June 15, 2022

Milan et Tottenham aussi à l’affût