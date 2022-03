Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un terrible scénario se précise pour Mohamed Salah !

Publié le 27 mars 2022 à 9h15 par P.L.

Si Kylian Mbappé vient à quitter le PSG cet été, Leonardo songerait à Mohamed Salah pour le remplacer. Cependant, l'Égyptien aurait une préférence claire pour son avenir pour le moment.

Cet été, le PSG pourrait bien perdre Kylian Mbappé. L’international tricolore est en fin de contrat en juin prochain et, comme le10sport.com a pu vous le révéler en exclusivité, le joueur s’est bien rapproché du Real Madrid ces derniers mois puisqu’il dispose d’un accord de principe avec la formation madrilène. De ce fait, Leonardo serait à la recherche d’un successeur à Kylian Mbappé. Et le directeur sportif parisien aurait placé le nom de Mohamed Salah sur sa liste. L’Égyptien n’a toujours pas prolongé son contrat avec Liverpool, alors qu’il expire en juin 2023. Le PSG pourrait donc s’attacher les services de l’ailier de 29 ans à un bon prix. Néanmoins, Liverpool resterait assez confiant pour l’avenir de sa star.

Liverpool est confiant pour Salah, l'Égyptien a une préférence pour son avenir