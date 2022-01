Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi utilisé par le Barça…

Publié le 26 janvier 2022 à 23h05 par La rédaction

Un élément a priori anecdotique intervenu ces dernières heures est en fait très révélateur de la politique actuellement menée par la direction du FC Barcelone. Analyse.

Lundi soir, le média catalan TV3 annonçait la présence à Barcelone de Lionel Messi, venu dîner avec certains anciens coéquipiers dont Busquets et Jordi Alba, mais aussi pour assister à l’anniversaire de Xavi, dont il est resté proche. Autant d’éléments qui ont suffi pour susciter la rumeur d’une discussion en vue d’un retour de l’attaquant argentin.

Maintenir l’illusion reste une priorité

Le fait qu’un événement anodin, comme cette visite amicale à Barcelone, suffise à créer toutes les rumeurs est très révélateur que dans l’entourage du club blaugrana, on est prêt à saisir les opportunités pour maintenir l’illusion que le Barça a gardé son statut et son pouvoir d’intervention sur le mercato, dans la droite ligne de la politique menée par le président Laporta. Et ce alors qu’il est évident qu’en l’état, le club blaugrana n’a absolument aucune possibilité de faire revenir Messi, qu’il n’avait pas été en mesure de conserver il y a seulement six mois…