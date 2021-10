Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi reçoit une belle déclaration après son transfert !

Publié le 25 octobre 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Partenaire de Lionel Messi en sélection argentine, Angel Di Maria est ravi d’avoir retrouvé son ami cette saison avec son arrivée au PSG et il le fait savoir.

Alors que le FC Barcelone n’a finalement pas été en mesure de pouvoir prolonger le contrat de Lionel Messi cet été, c’est le PSG qui a profité de la situation en recrutant gratuitement la star argentine. Une grande satisfaction pour les dirigeants parisiens mais également pour Angel Di Maria, qui côtoie depuis Messi depuis de nombreuses années en sélection argentine et qui s’est confié sur son arrivée au PSG au micro de Téléfoot.

« C’est l’une des choses qui me manquait »