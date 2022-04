Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi a choqué cette légende avec son transfert !

Publié le 11 avril 2022 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors que Lionel Messi a finalement décidé de quitter le FC Barcelone pour rejoindre le PSG l’été dernier, Ronaldinho était très surpris par ce choix de carrière de la part de son ancien coéquipier et le fait savoir.

Arrivé au terme de son contrat avec le FC Barcelone en juin dernier, et alors que le club catalan n’avait pas les moyens de le prolonger, Lionel Messi avait donc opté pour un départ libre vers le PSG ! Un véritable coup de maitre pour le club de la capitale qui a donc réussi à attirer libre une grande star du football mondial, mais pour l’ancien numéro 10 du PSG et du Barça, Ronaldinho, ce choix de la part de Messi a fait l’effet d’un coup de tonnerre.

« Je n'aurais jamais imaginé le voir avec un autre maillot »