Mercato - PSG : L’héritier de Mbappé se fait détruire en direct

Revenu au Paris Saint-Germain l’été dernier et prêté au RB Leipzig, Xavi Simons réalise de très belles choses... mais pas en sélection ! Ronald Koeman n’a en effet pas hésité à le tacler en public et ce mardi soir, le milieu offensif néerlandais était sur le banc lors du coup de sifflet initial du la rencontre face à l’Allemagne.

Connu depuis son plus jeune âge, Xavi Simons commence à peine à s’exprimer au plus haut niveau. Le prodige de 20 ans a été prêté par le PSG au RB Leipzig pour continuer à progresser et si tout semble bien se passer en Allemagne, c’est moins le cas aux Pays-Bas.

« Il rend les choses trop compliquées »

En effet, la sortie de Ronal Koeman en marge de la large victoire du 22 mars dernier face à l’Ecosse, n’est pas passée inaperçue. « Xavi a pris trop de risques dans ses actions. Il faisait partie de ces joueurs qui perdaient tout simplement le ballon trop souvent » a déclaré le sélectionneur néerlandais. « Il rend les choses trop compliquées. Il doit apprendre petit à petit que chez nous, cela ne nous profite pas de perdre aussi vite le ballon ».

Koeman recale Xavi Simons

Ce n’était pas un coup de gueule isolé, puisque Koeman a joint les paroles aux actes. Ce mardi soir, Xavi Simons était en effet sur le banc pour le choc entre les Pays-Bas et l’Allemagne, avec Tijjani Reijnders qui lui a été préféré. Il faut dire que le milieu de l’AC Milan est l’un des révélations de la saison en Serie A et a été l’un des buteurs de la dernière rencontre contre l’Ecosse. Reste à voir si le joueur du PSG, qu’on annonce comme le grand successeur de Kylian Mbappé, saura rebondir.