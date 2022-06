Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les vérités de Pochettino sur le feuilleton Mbappé !

Publié le 6 juin 2022 à 22h15 par Thomas Bourseau

Envoyé du côté du Real Madrid par divers médias espagnols à de nombreuses reprises, Kylian Mbappé a finalement fait le choix de prolonger son contrat qui arrivait à expiration le 30 juin prochain au PSG, pour trois saisons supplémentaires. L’occasion pour Mauricio Pochettino de lâcher ses vérités sur le feuilleton Mbappé.

Cela a été le grand feuilleton de ces dernières semaines. Partira, ne partira pas... La presse européenne et particulièrement les médias français et espagnols se déchaînaient concernant l’avenir de Kylian Mbappé. Jusqu’à ce que sa mère Fayza Lamari affirme le vendredi 20 mai qu’un accord avait été trouvé à la fois avec le Real Madrid pour qu’il y débarque libre de tout contrat et avec le PSG pour qu’il y prolonge son bail qui ne courrait à l’époque que jusqu’au 30 juin prochain. Finalement, accompagné du président Nasser Al-Khelaïfi sur la pelouse du Parc des princes, Kylian Mbappé annonçait le 21 mai dernier sa prolongation de contrat jusqu’en juin 2025, pour le plus grand bonheur des supporters parisiens présents au Parc des princes et en engendrant une immense déception du côté du Real Madrid et de certains médias et journalistes espagnols.

💬 Pochettino habló sobre su futuro en el programa 'Vaques Sagrades' de @esport3: "Tengo un año más de contrato"https://t.co/ls2y6GXAAG — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) June 6, 2022

« Tout le monde a pris beaucoup de choses pour argent comptant, mais… »