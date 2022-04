Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les plans du Qatar n’ont pas changé pour l’après Pochettino !

Publié le 30 avril 2022 à 5h00 par Thibault Morlain

Tandis que l’option Antonio Conte prend de l’ampleur, le PSG aurait toujours le nom de Zinedine Zidane tout en haut de sa liste.

Avec le futur départ annoncé de Mauricio Pochettino, le PSG doit maintenant se trouver un nouvel entraîneur pour la saison prochaine. Cela fait maintenant plusieurs semaines que ce feuilleton fait énormément parler. Et depuis quelques jours, un nom revient en boucle : Antonio Conte. Actuellement en poste à Tottenham, l’Italien fait partie des options du PSG, comme le10sport.com vous l’a expliqué, Conte n’est pas le seul à figurer sur cette liste.

Le PSG veut Zidane !