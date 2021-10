Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les planètes s’alignent pour… Paul Pogba !

Publié le 18 octobre 2021 à 5h30 par Th.B.

Intéressé par le profil de Paul Pogba, le PSG pourrait lancer un assaut pour le milieu de terrain de Manchester United.

Le PSG travaillerait sur plusieurs dossiers d’ici la fin de la saison et l’ouverture du mercato estival. Et l’opération Paul Pogba serait sur la table des dirigeants du Paris Saint-Germain. D’autant plus que son contrat arrivera à expiration à la fin de la saison à Manchester United. Outre le PSG, le Real Madrid, la Juventus et le FC Barcelone seraient sur les rangs pour accueillir le champion du monde s’il disposait du statut d’agent libre l’été prochain. Mais du côté de Manchester United, une prolongation de contrat de Paul Pogba ne serait pas une certitude.

Pogba sur le départ à Manchester United ?