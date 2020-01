Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les mots de Xavi au décodeur

Publié le 17 janvier 2020 à 4h10 par La rédaction

Xavi est revenu ces dernières heures sur le pourquoi de son "non" à l'offre de Barcelone. Analyse…

Présent en conférence de presse, Xavi a justifié son refus de s'installer sur le banc de touche du Camp Nou pour la succession d’Ernesto Valverde : « Oui, j’ai reçu une offre de Barcelone en présence d’Abidal et du directeur sportif Oscar Grau, mais je n’ai pas accepté cette offre. Il est trop tôt pour moi pour entraîner Barcelone. Mon choix de continuer avec Al Sadd et de rejeter l’offre de Barcelone, je l’ai d’abord annoncé à ma famille, puis aux joueurs d’Al Sadd parce qu’ils ont suivi cela et qu’au cours des 3 derniers jours, je n’étais pas dans les meilleures dispositions ».

Et si Xavi disait vrai...

Faut-il croire à la justification de Xavi sur son refus du FC Barcelone ? Si l'ancien joueur du Barça a dit non à son ancien club, est-ce pour une simple raison de timing ? Ce n'est pas impossible… Si l'on lit entre les lignes, Xavi laisse entendre qu'il lui faudrait une étape intermédiaire avant d'entraîner un club comme le Barça. Or depuis quelques semaines, comme révélé par le10sport.com, Xavi évoque avec les propriétaires qataris du PSG, avec qui il entretient un lien étroit, l'hypothèse d'un tandem avec Guardiola pour entraîner Paris l'an prochain. Voilà qui pourrait en effet constituer une étape intermédiaire...