Mercato - PSG : Les médias italiens lâchent une bombe sur le feuilleton Mbappé !

Publié le 2 mai 2022 à 19h45 par La rédaction

Alors que le Real Madrid fait de Kylian Mbappé sa cible prioritaire, sa mère aurait demandé aux Merengue une très grosse commission.

Il est difficile de dire où jouera Kylian Mbappé la saison prochaine. En effet, le contrat de l’international français arrivera à son terme le 30 juin prochain, et le Real Madrid, qui le convoite depuis plusieurs années, ne compte pas laisser passer cette occasion. Il y a encore quelques semaines, il ne semblait plus y avoir aucun doute quant au départ de l’attaquant de 24 ans chez les Merengue , pourtant, le débat est désormais beaucoup plus équilibré, et le Paris Saint-Germain pourrait réussi à conserver sa star. Toutefois, si Florentino Pérez à l’air d’être prêt à tout pour enregistrer l’arrivée du Bondynois, la mère de ce dernier aurait fait une très grosse demande.

« Sa mère réclamerait une commission exorbitante »