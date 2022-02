Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grande nouvelle pour Leonardo avec Ousmane Dembélé !

Publié le 28 février 2022 à 23h45 par P.L.

Cet hiver, le FC Barcelone a tenté de prolonger le contrat d'Ousmane Dembélé, en vain. Et le gros problème des négociations résiderait autour de la durée du futur engagement de l'ailier de 24 ans, en plus du salaire du joueur.

En janvier dernier, Ousmane Dembélé a été l’une des principales attractions de ce mercato hivernal. Le joueur étant en fin de contrat en juin prochain, le FC Barcelone a tenté par tous les moyens possibles de le prolonger, en vain. L’international tricolore n’a jamais vraiment changé sa position, exigeant un salaire astronomique pour étendre son engagement avec les Blaugrana . Lassé et agacé par la situation, Joan Laporta avait donc pris la décision de s’en séparer au plus vite. Le PSG s’est donc rapidement positionné sur le dossier au vu de l’immense opportunité que cela représentait. Mais finalement, l’affaire ne s’est pas faite et Ousmane Dembélé est resté en Catalogne. Si une prolongation du joueur de 24 ans ne serait toujours pas à exclure, le gros problème des négociations résiderait sur un point spécifique.

Un problème de durée de contrat entre Dembélé et le Barça