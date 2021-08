Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les débuts de Messi avec le PSG se précisent !

Publié le 8 août 2021 à 20h15 par A.C.

Libre depuis le 30 juin dernier, Lionel Messi semble se rapprocher doucement mais surement d’une arrivée au Paris Saint-Germain.

Certains prenaient encore des pincettes il y a quelques jours, mais désormais les observateurs ne se demandent plus si Lionel Messi rejoindra le Paris Saint-Germain... mais plutôt quand ! Après avoir fait ses adieux ce dimanche, lors d’une conférence de presse chargée en émotions, Messi serait attendu à Paris dans la soirée pour y passer sa visite médicale, mais surtout pour signer le contrat de deux années plus une en option dont nous vous avons parlé sur le10sport.com. Au sein du PSG on serait d’ailleurs en train d’organiser une présentation en grande pompe pour mardi ou mercredi prochain, devant la Tour Eiffel.

Messi pourrait commencer contre Reims et Clermont