Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les coulisses du dossier Lewandowski

Publié le 20 janvier 2022

Bild affirme que le Bayern souhaite connaître très vite les intentions de Lewandowski pour l’avenir. Analyse.

Selon les informations du quotidien allemand Bild , le Bayern souhaiterait être fixé très rapidement au sujet de Robert Lewandowski, qui n’aura plus qu’un an de contrat l’été prochain et qui est pisté par le PSG. Pour le club bavarois, il s’agit de savoir très vite si le buteur polonais prolonge son contrat ou pas, une non-prolongation entraînant son transfert en juin.

Le dossier Haaland dicte le timing…

Pourquoi la direction du Bayern souhaite aller si vite ? La raison en est simple : si Lewandowski refuse de prolonger pour être transféré en fin de saison, le club doit lui trouver un successeur. Or comme il vise en priorité Erling Haaland dans ce cadre, le Bayern sait qu’il doit aller vite car la concurrence est rude autour du Norvégien et il pourrait arriver trop tard dans la course si Lewandowski attendait la fin de saison pour trancher sur son futur.