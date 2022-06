Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane recale le Qatar, le vestiaire est anéanti

Publié le 21 juin 2022 à 4h00 par Arthur Montagne

Alors que l'avenir de Mauricio Pochettino ne semble plus s'inscrire du côté du PSG, Christophe Galtier devrait lui succéder dans les prochains jours. Et pourtant, le Qatar a longtemps rêvé de convaincre Zinedine Zidane d'accepter sa proposition. Cependant, il semblerait que l'ancien numéro 10 des Bleus ait décliné la proposition du PSG en attente que Didier Deschamps laisse sa place en équipe de France.

Depuis de nombreux mois, le nom de Zinedine Zidane circule du côté du PSG. Et les rumeurs se sont accélérées avec l'annonce du départ de Mauricio Pochettino, qui n'est pas encore officiel. D'ailleurs, l'ancien entraîneur du Real Madrid a ouvert la porte à un retour dans le monde du football. « Si j'ai le sentiment de pouvoir apporter des choses au football ? Oui. Beaucoup de choses je ne sais pas, mais quelque chose, oui encore. J'ai envie de continuer dans cette voie. J'ai toujours cette flamme bien sûr. Le foot, c'est ma passion, donc oui Je ne rêve de rien. Je pense que j'ai beaucoup rêvé, j'ai eu beaucoup de choses. Je suis épanoui à 50 ans, je suis heureux, et c'est le plus important pour une personne. Et j'ai surtout une famille formidable, ça n'a pas de prix », assurait-il au micro de Téléfoot . Mais cela n'ouvre pas forcément la porte au PSG.

🔴🔵 Comme annoncé par @le10sport dés le 10 juin, Zidane ne sera pas le prochain entraîneur du #PSG.@RMCsport confirme en effet que Zidane attend l’équipe de France. C’est donc un boulevard pour Christophe Galtier.⬇️📝https://t.co/kMgyeAeqZZ — Arthur Montagne (@Arthur_Montagne) June 19, 2022

Zidane attend l'équipe de France