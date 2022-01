Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les confidences de Wijnaldum sur son adaptation à Paris !

Publié le 27 janvier 2022 à 10h15 par D.M.

Arrivé l'été dernier à Paris en provenance de Liverpool, Georginio Wijnaldum s'est livré sur ses premiers mois dans la capitale et sur son adaptation.

Le PSG réalisait un recrutement colossal l’été dernier, bouclant l’arrivée de plusieurs stars comme Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma ou encore Georginio Wijnaldum. En fin de contrat avec Liverpool, ce dernier repoussait une offre du FC Barcelone pour rejoindre la formation parisienne. Mais depuis le début de la saison, l’international néerlandais peine à confirmer les attentes placées en lui, notamment après son très bon Euro. Lié au PSG jusqu’en 2024, Wijnaldum, mécontent de son temps de jeu, envisagerait même de retourner en Premier League.

« Mes coéquipiers m’ont beaucoup aidé à m’intégrer »