Foot - Mercato - PSG

PSG : Les confidences de Neymar sur le transfert de Lionel Messi

Publié le 6 septembre 2022 à 18h30 par La rédaction

Arrivé l’été dernier en provenance du FC Barcelone, Lionel Messi a connu une première saison difficile sur le plan statistiques au sein du Paris Saint-Germain. En effet, l’international argentin n’a marqué que 11 buts en 34 apparitions toutes compétitions confondues la saison dernière. Le numéro 30 du PSG va désormais bien mieux, il faut dire qu'il peut compter sur son ami qu'il a connu au FC Barcelone, Neymar, qui n'a pas hésité à lui donner un coup de main pour qu'il s'adapte au mieux à Paris.

La paire Neymar - Lionel Messi s’est reformée au sein du PSG. Ensemble pendant plusieurs saisons au FC Barcelone, les deux Sud-Américains se sont retrouvés dans la capitale française, après l’arrivée de la Pulga au sein du club parisien l’été dernier. Cette première saison parisienne aura toutefois été difficile pour Leo Messi, avec seulement 11 buts en 34 matches toutes compétitions confondues. Cependant, son adaptation semble être désormais terminée, et Neymar n’y serait pas étranger…

PSG : Nouvelle polémique inattendue pour Lionel Messi ? https://t.co/L1P2Ko24cu pic.twitter.com/PA6g5M0Emy — le10sport (@le10sport) September 6, 2022

« J’ai pu l’aider sur le terrain et à l’entraînement en lui parlant »

Ainsi, dans un entretien accordé à DAZN , Neymar est revenu sur son rôle dans l’adaptation de Lionel Messi, confiant : « J’ai connu Leo pendant un long moment. J’ai pu l’aider sur le terrain et à l’entraînement en lui parlant. C’est difficile de faire un tel changement parce qu’il a été à Barcelone pendant plusieurs années, et maintenant tout a changé pour lui et sa famille ».

« Je veux qu’on s’éclate ensemble »

Par ailleurs, Neymar s’est livré concernant ses attentes pour les mois à venir au sein du PSG avec Lionel Messi. « C’est dur, mais je pense qu’il devient meilleur maintenant, et qu’il se sent chez lui. Je veux qu’il s’éclate, et je veux qu’on s’éclate ensemble. Nous savons que nous avons beaucoup de choses et de difficultés devant nous, mais je suis sûr que nous pouvons passer au-dessus ».

Lionel Messi impliqué dans 10 buts

Cette saison, Lionel Messi semble beaucoup mieux que l’année dernière. En effet, la Pulga a été directement impliquée dans 10 buts du PSG depuis le début de cet exercice 2021-2022, avec 4 buts et 6 passes décisives en 7 rencontres. Neymar, de son côté, fait encore mieux. Le Brésilien a en effet été décisif à 15 reprises depuis le début de saison, toutes compétitions confondues, en autant de rencontres que son ancien coéquipier au FC Barcelone. Le numéro 10 parisien s’est en effet offert 9 buts et 6 passes décisives. Reste à savoir si les deux hommes parviendront à maintenir cette cadence en Ligue des Champions, alors que leur première rencontre face à la Juventus sera scrutée de très près…