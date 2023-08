Mercato - PSG : Les champions du monde sont de retour !

Arnaud De Kanel

Certains héros de 2018 vont se retrouver sur les pelouses de Ligue 1 à compter de cette saison. Le PSG a donné des idées aux formations françaises en recrutant Lucas Hernandez lors des premiers jours du mercato. Ousmane Dembélé s'apprête également à rejoindre la capitale tandis que le LOSC a recruté Samuel Umtiti et que Lorient a fait le pari Benjamin Mendy.

Deux nouveaux champions du monde au PSG

Le PSG a décidé d'enrichir son effectif en recrutant des joueurs champions du monde. Lucas Hernandez a été arraché au Bayern Munich pour environ 50M€ tandis qu'Ousmane Dembélé arrive en provenance du FC Barcelone pour la même somme. Les deux nouvelles recrues parisiennes retrouveront donc Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé, tous deux champions du monde en 2018. Hernandez et Dembélé croiseront également la route de Samuel Umtiti et de Benjamin Mendy sur les pelouses de Ligue 1.

Umtiti et Mendy de retour en Ligue 1