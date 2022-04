Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les cartes sont rebattues pour l’avenir de Pochettino

Publié le 10 avril 2022 à 22h15 par Th.B. mis à jour le 10 avril 2022 à 22h29

Concurrent de Mauricio Pochettino pour le poste d’entraîneur de Manchester United, Erik Ten Hag pourrait bien avoir son esprit être chamboulé par l’irruption du RB Leipzig dans cette opération, pour le bonheur du coach du PSG.

Mauricio Pochettino ne devrait pas faire long feu sur le banc du PSG. Après s’être incliné en 1/8ème de finale de la Ligue des champions, grand objectif du Paris Saint-Germain, l’entraîneur du PSG, qui est certes sous contrat jusqu’à l’été 2023, devrait être remercié par les décideurs du club de la capitale. En effet, comme le10sport.com vous le révélait en novembre dernier, Pochettino ne fait plus l’unanimité et les propriétaires qataris militent pour que Zinedine Zidane soit nommé coach de l’équipe première. Pour ce qui est de Mauricio Pochettino, son avenir pourrait s’écrire à Manchester United alors que son principal concurrent à ce poste Erik Ten Hag serait dans le viseur du RB Leipzig.

Leipzig serait sérieux pour Ten Hag !