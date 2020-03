Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo voudrait boucler un gros coup au Real Madrid…

Publié le 11 mars 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Toni Kroos, qui fait désormais partie des joueurs cadres du Real Madrid, figurerait dans le viseur de plusieurs cadors étrangers. Et le PSG serait dans la course…

Recruté par le Real Madrid durant le mercato estival 2014 en provenance du Bayern Munich, Toni Kroos (30 ans) s’est imposé comme une référence mondiale ces dernières années avec la tunique du club merengue . Et alors que son contrat court jusqu’en 2023 avec le Real Madrid, Kroos ne manquerait pas de prétendants XXL sur le marché des transferts.

Le PSG sur Kroos ?