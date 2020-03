Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo veut résoudre un dossier chaud du PSG

Publié le 31 mars 2020 à 5h30 par T.M.

Bien que la saison de football soit à l’arrêt, Leonardo travaillerait toujours sur ces dossiers chauds. Et le directeur sportif du PSG aurait mis sur pied un plan pour régler l’avenir de Tanguy Kouassi.

A 17 ans, Tanguy Kouassi est promis à un bel avenir. Le défenseur central du PSG l’a d’ailleurs montré quand Thomas Tuchel a fait appel à lui au plus haut niveau. Solide et talentueux, le Parisien pourrait donc représenter l’avenir du club de la capitale, mais le flou a gagné la suite de son aventure au PSG. En effet, Kouassi n’a toujours pas signé de contrat pro et pourrait faire ses valises à l’issue de la saison, notamment pour rejoindre le RB Leipzig, très intéressé. Mais cela serait sans compter sur Leonardo.

Un contrat jusqu’en 2025 ?

Pour le moment, Leonardo n’a pas réussi à convaincre Tanguy Kouassi de signer pro au PSG. Mais le directeur sportif parisien ne lâcherait pas l’affaire à en croire Nicolo Schira. En effet, selon le journaliste italien, Leonardo aurait prévu de revenir à la charge en juin prochain, quand le défenseur aura fêté ses 18 ans. Un contrat jusqu’en 2025 devrait alors lui être offert. L’avenir de Kouassi s’écrira-t-il alors au PSG ?