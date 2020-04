Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va ramer pour N’Golo Kanté…

Publié le 14 avril 2020 à 6h45 par Th.B.

N’Golo Kanté serait de retour sur les tablettes du PSG en marge de la saison prochaine. Cependant, Leonardo ne semblerait pas être en position favorable pour mener à bien le dossier Kanté.

Vendredi, 90Min lâchait une petite bombe en évoquant l’éventuel départ de N’Golo Kanté de Chelsea. En effet, ayant contracté plusieurs blessures cette saison et n’affichant pas le même niveau qu’auparavant, le champion du monde tricolore pourrait être vendu à l’intersaison par sa direction qui souhaiterait profiter de sa valeur marchande et de son contrat courant jusqu’en juin 2023 pour en tirer un prix entre 80 et 90M€. Le média britannique dévoilait la présence du Real Madrid ainsi que du PSG dans ce dossier. Le club parisien suivrait depuis un bon moment l’évolution de Kanté. Cependant, le PSG aurait des chances de manquer le coche dans l’opération N’Golo Kanté.

Kanté heureux à Chelsea, pas de départ acté dans l’esprit de Lampard