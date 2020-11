Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va pouvoir recruter ce gros joueur !

Publié le 23 novembre 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Annoncé depuis plusieurs mois dans le viseur du PSG, Christian Eriksen est en difficulté à l’Inter Milan. Et la porte semble d’ailleurs s’ouvrir pour le milieu offensif danois…

Recruté par l’Inter Milan en janvier dernier, Christian Eriksen peine à trouver sa place dans le onze d’Antonio Conte. D’ailleurs, le PSG aurait tenté de se faire prêter le milieu offensif danois lors du dernier mercato estival puisque Leonardo était en quête de renfort dans l’entrejeu, mais l’Inter avait refusé de céder sa nouvelle recrue. Mais le PSG devrait enfin avoir une ouverture s’il compte toujours attirer Eriksen cet hiver…

« Si un joueur veut partir, on ne le gardera pas »