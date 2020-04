Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo sur le point de boucler l’arrivée d’une première recrue ?

Publié le 27 avril 2020 à 23h15 par Th.B.

Désireux de recruter un milieu de terrain, Leonardo aurait déjà quasiment bouclé le transfert d’un joueur pour renforcer ce secteur de jeu au sein de l’effectif du PSG.

Ce n’est plus un secret pour personne désormais tant les pistes se multiplient dans la presse. Leonardo veut recruter un milieu de terrain dans le cadre du mercato estival. Le 10 Sport vous a révélé en exclusivité ce lundi 27 avril que Fabian Ruiz est le profil idéal du directeur sportif du PSG. Néanmoins, le dirigeant parisien ne se limite pas à cette option et suit les situations de Miralem Pjanic, de Tiémoué Bakayoko ou encore de Sandro Tonali comme on vous l’a récemment dévoilé.

Le PSG aurait quasiment boucler le transfert d’un milieu