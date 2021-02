Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Vinicius... Leonardo semble déjà fixé pour cette opération XXL avec le Real Madrid !

28 février 2021

Très apprécié par Leonardo et le PSG, Vinicius Jr pourrait de nouveau faire parler de lui dans la rubrique mercato prochainement, en ayant un rôle dans le feuilleton Mbappé. Cependant, l’attaquant brésilien devrait une nouvelle fois échapper au club de la capitale. Explications.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé va rapidement devoir prendre une décision pour son avenir. Leonardo cherche en effet à prolonger le bail de l’attaquant français depuis plusieurs mois, et le temps est venu pour le principal intéresser de donner sa réponse. « On arrive au moment où on doit prendre une position et une décision », assurait cette semaine le directeur sportif du PSG au micro de France Bleu : « Aujourd'hui je pense qu'on ne doit pas sortir de notre objectif sportif aussi, mais tout est clair, on avance, on parle, tout le monde le sait. On a une bonne ouverture de dialogue. Mais on va arriver au moment de décider. » Si Kylian Mbappé décidait en effet de ne pas renouveler avec le PSG, Leonardo serait dans l’obligation de le placer sur la liste des transferts lors du prochain mercato afin de ne pas le voir partir gratuitement l’été suivant. Un scénario qui avantagerait le Real Madrid qui, malgré la crise du Covid-19, rêve de mettre la main sur le champion du monde tricolore. Un échange de joueurs pourrait alors voir le jour entre les deux clubs, d’autant que plusieurs du Real Madrid plaisent fortement au club de la capitale. D’après OK Diario , le PSG s’intéresserait principalement à Casemiro, Toni Kroos, Ferland Mendy, Thibaut Courtois et Vinicius Jr. Ce dernier n’est pas jugé intransférable par Florentino Pérez et pourrait alors jouer un rôle décisif dans le feuilleton Mbappé, d’autant qu’il est très apprécié par Neymar, mais tout n’est pas gagné d’avance.

Vinicius Jr a déjà donné sa réponse pour son avenir

Entre le PSG et Vinicius Jr, c’est une longue histoire même si le Brésilien de 20 ans n’a jamais rejoint les Rouge et Bleu . En août 2019, Leonardo avait déjà cherché à mettre la main sur le joueur en échange de Neymar, désireux de partir et pisté par le Real Madrid. Florentino Pérez avait toutefois refusé à cette époque de lâcher sa pépite comme vous l'avait révélé en exclusivité le10sport.com. Cet été, le président madrilène ouvrirait certainement la porte à un départ de Vinicius Jr, mais ce dernier pourrait compliquer les plans madrilènes. Interrogé il y a quelques jours par TNT Sports , le coéquipier de Neymar en sélection s’est montré catégorique sur son avenir : « Partir ? Non. Je suis toujours concentré sur le fait de vouloir être au Real Madrid, d'être avec les meilleurs joueurs, d'apprendre aux côtés des meilleurs joueurs. J'ai 20 ans et j'ai l'impression de jouer depuis de nombreuses années, mais je ne suis qu'au début de ma carrière. J'apprends beaucoup des joueurs qui sont ici, ceux qui jouent à ma place. Je veux rester au Real Madrid pour toujours . »

