Mercato - PSG : Leonardo saurait à quoi s’en tenir pour l’opération Pogba !

Publié le 25 mars 2020 à 20h15 par Th.B.

Alors que Manchester United semblerait être confiant quant au fait que Paul Pogba ne devrait pas quitter les Red Devils à l’intersaison, les dirigeants de United auraient fixé son prix de transfert et le clan Pogba ses demandes salariales.

Avec la pandémie du Coronavirus et la suspension des championnats, les retombées économiques pour les clubs de football sont déjà catastrophiques au niveau des pertes. Ainsi, le marché des transferts pourrait être chamboulé, et de grosses opérations seraient susceptibles de ne pas voir le jour. Cela pourrait être le cas de Paul Pogba, annoncé sur le départ depuis un bon moment désormais. Le PSG, le Real Madrid et la Juventus souhaiteraient s’attacher ses services. Mais au vu de la réalité économique actuelle, Manchester United estimerait qu’aucun de ces trois clubs ne pourrait s’aligner sur ses demandes pour le prochain mercato.

Manchester United et Paul Pogba auraient fixé le prix à payer pour le joueur !