Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo sait à quoi s’attendre dans ce dossier colossal !

Publié le 29 avril 2022 à 12h45 par Axel Cornic

Pas vraiment heureux à Chelsea, Romelu Lukaku pourrait être l’un des gros dossiers de ce mercato estival, avec le PSG qui pourrait sauter sur l’occasion en cas de départ de Kylian Mbappé. Il faudra toutefois se méfier de l’Inter...

On ne connait toujours pas la décision de Kylian Mbappé, même si nous vous avons expliqué sur le10sport.com que le Paris Saint-Germain a toujours une chance de le prolonger. Le temps passe avec l’échéance du 30 juin approche à grands pas et Leonardo veut se faire trouver préparé si jamais Mbappé décide de quitter le PSG. Plusieurs pistes sont évoquées depuis quelques semaines, mais une occasion en or pourrait se présenter avec Romelu Lukaku. Le Belge a clairement expliqué ne pas être heureux à Chelsea et pourrait bien filer seulement un an après avoir retrouvé son club formateur, qui traverse d’ailleurs une période très délicate avec les problèmes autour de son propriétaire.

Lukaku à l’Inter... seulement en cas de départ de Lautaro Martinez