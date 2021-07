Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo s’active pour boucler un nouveau départ !

Publié le 26 juillet 2021 à 1h15 par La rédaction

Poussé vers la sortie par le PSG après l’arrivée de Gianluigi Donnarumma, Sergio Rico serait dans le viseur de Besiktas. Les deux clubs seraient en pleines négociations au sujet du gardien espagnol.

Si Leonardo n’a pas perdu de temps pour recruter, le directeur sportif du PSG est un peu plus discret au niveau des ventes. Depuis le début du mercato, seul Mitchel Bakker a rapporté de l’argent au PSG. Et le directeur sportif parisien compte bien y remédier. Barré par la concurrence de Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma, Sergio Rico est amené à quitter le club de la capitale dès cet été. Et un point de chute commencerait à se dessiner pour l’ancien portier du FC Séville.

Le PSG discute avec Besiktas

Déjà annoncé dans le viseur du Celta Vigo et du LOSC, Sergio Rico pourrait rebondir à Besiktas. Comme le rapporte le journaliste Nicolo Schira, le PSG et le club stambouliote seraient en pourparlers pour le gardien espagnol. Il reste encore à trouver un accord pour que Sergio Rico puisse s’envoler pour la Turquie, là où il devrait avoir plus de temps de jeu.